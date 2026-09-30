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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray’dan doğan ve farklı şehirlerde şubeleri bulunan Simit Teknesi’nin üretim tesisini ziyaret etti. Yaldır, 15 şehirde 60 şubeye ulaştığı belirtilen markanın üretim süreçleri, hijyen uygulamaları ve kalite anlayışı hakkında bilgi aldı.

AKSARAY’DAN TÜRKİYE’NİN FARKLI ŞEHİRLERİNE

Aksaray’da doğan yerel markaların farklı şehirlerde büyümesi, kent ekonomisi ve girişimcilik açısından dikkat çeken örnekler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray merkezli Simit Teknesi’nin üretim tesisini ziyaret ederek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yaldır’ın ziyaretinde, markanın üretim kapasitesi, ürünlerin hazırlanma süreçleri, hijyen uygulamaları ve farklı şehirlerdeki şube yapılanması ele alındı.

Yaldır, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede Simit Teknesi’nin Aksaray’dan doğarak Türkiye’nin farklı şehirlerine ulaşan bir marka haline gelmesine dikkat çekti.

“AKSARAY’IMIZDAN DOĞAN BİR MARKA”

Turan Yaldır, ziyaretine ilişkin paylaşımında Simit Teknesi’nin Aksaray’dan doğan ve şehirden çıkan ilk franchise veren markalardan biri olduğunu belirterek, işletmenin ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Yaldır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aksaray’ımızdan doğan ve şehrimizin ilk franchise veren markası olarak önemli bir başarıya imza atan Simit Teknesi üretim tesisini ziyaret ettik.”

Markanın bugün 15 şehirde 60 şubeye ulaştığının ifade edildiği ziyarette, üretim tesisindeki çalışmalar da yerinde incelendi.

ÜRETİM SÜREÇLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Ziyaret kapsamında Simit Teknesi’nin üretim tesisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Yaldır, ürünlerin hazırlanma aşamalarını ve üretim alanındaki uygulamaları yerinde gördü.

Özellikle hijyen ve kalite standartlarına verilen önem ziyaretin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Üretim sürecinde temiz ve lezzetli ürünlerin hazırlanmasına yönelik uygulamaların incelendiğini belirten Yaldır, markanın büyüme sürecinde üretim altyapısının önemine dikkat çekti.

60 ŞUBELİK YAPIYA ULAŞTI

Açıklamada yer alan bilgilere göre Simit Teknesi, Aksaray’dan başlayan ticari faaliyetlerini farklı illere taşıyarak 15 şehirde 60 şubeye ulaşmış durumda.

Franchise modeliyle farklı şehirlerde yeni işletmelerin oluşmasına imkân sağlayan marka, böylece Aksaray merkezli bir girişimin şehir sınırlarının dışına taşınmasına örnek oluşturuyor.

Yerel bir işletmenin marka değerini geliştirerek farklı şehirlerde şubeleşmesi, girişimcilik ve markalaşma açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

“BU BAŞARI HİKÂYESİYLE GURUR DUYUYORUZ”

Turan Yaldır, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Simit Teknesi’nin Aksaray’dan çıkıp Türkiye’nin farklı şehirlerine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaldır açıklamasında:

“Aksaray’dan doğup Türkiye’nin farklı şehirlerine uzanan bu başarı hikâyesiyle gurur duyuyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Yaldır ayrıca Simit Teknesi’nin üretim tesisinde kendilerini ağırlayan Tahir Temel ve Mehmet Temel kardeşlere teşekkür etti.

TEMEL KARDEŞLERE TEŞEKKÜR

Ziyaretin sonunda işletme sahipleri Tahir Temel ve Mehmet Temel’e teşekkür eden Yaldır, markanın çalışmalarının ve ticari faaliyetlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Yaldır, açıklamasını:

“Nazik ev sahiplikleri için Tahir Temel ve Mehmet Temel kardeşlerime teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini ve bereketli kazançlar diliyorum.” sözleriyle tamamladı.

AKSARAY’IN YEREL MARKALARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖRNEK

Aksaray’dan doğarak farklı şehirlerde faaliyet göstermeye başlayan işletmeler, kentteki girişimcilik ve markalaşma potansiyelini de gündeme getiriyor.

Simit Teknesi’nin üretim ve franchise yapılanmasıyla ulaştığı belirtilen 15 şehir ve 60 şube, yerel ölçekte başlayan bir işletmenin zaman içerisinde daha geniş bir pazara ulaşabileceğini ortaya koyan örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Üretim altyapısının geliştirilmesi, ürün kalitesinin korunması, hijyen standartlarının sürdürülmesi ve şube ağının koordinasyonunun sağlanması ise markaların büyüme sürecindeki temel unsurlar arasında bulunuyor.

Aksaray’da başlayan Simit Teknesi’nin farklı şehirlerdeki şubeleriyle faaliyet alanını genişletmesi, kentin yerel girişimlerinin ulusal ölçekte marka oluşturma potansiyelini de gündeme taşıyor.