Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. 24 kg kategorisinde Hümeyra Ela Çiftçi Türkiye şampiyonu olurken, 28 kg kategorisinde Hamiyet Belamir Asya Aslan Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

27-28 Nisan 2026 tarihlerinde Bilecik'te gerçekleştirilen Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Aksaraylı sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Şampiyonada 24 kilogram kategorisinde mücadele eden Hümeyra Ela Çiftçi, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda 28 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Hamiyet Belamir Asya Aslan ise başarılı performansıyla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede sporcuların elde ettiği derecelerin kent adına önemli bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi. Sporcuların başarılarında antrenörlerin ve kulüp çalışmalarının da etkili olduğu belirtildi.

Son dönemde altyapı çalışmalarına paralel olarak Aksaraylı genç sporcuların ulusal şampiyonalarda elde ettiği dereceler artış gösteriyor. Judo branşında gelen bu başarılar, kentin spor potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Şampiyonadan madalyalarla dönen sporcuların, önümüzdeki turnuvalar için hazırlıklarını sürdüreceği belirtilirken, Aksaray’ın farklı branşlarda da başarılarını artırması bekleniyor.