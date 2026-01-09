Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valiliği öncülüğünde, kurum ve kuruluşların iş birliğiyle Aksaray Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İş Pozitif Kadın Çalışmaları, 2024–2025 döneminde kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik somut ve örnek sonuçlar ortaya koydu. Kadınların istihdam olanaklarına erişimini güçlendirmeyi, dezavantajlı grupları üretimle buluşturmayı hedefleyen çalışmalar, Aksaray’da kadın istihdamında dikkat çekici bir artış sağladı.

Kadınlara yönelik bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden mesleki eğitim programlarına, işbaşı eğitimlerinden toplum yararına programlara kadar geniş bir yelpazede yürütülen faaliyetler; kadınların istihdam edilebilirliğini artırırken, işgücü piyasasına daha güçlü ve donanımlı katılımlarının önünü açtı.

KADINLAR İŞGÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

İŞKUR tarafından gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, kadınların iş arama süreçlerinde profesyonel destek almalarını sağlarken; Engelli İş Koçluğu hizmetleri engelli kadınların işgücüne katılımında önemli bir farkındalık oluşturdu. İş Kulübü faaliyetleri ise kadınların mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve kariyer planlama konularında yetkinlik kazanmalarına katkı sundu.

Kadınlara yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programları (İEP), işverenlerin nitelikli işgücüne ulaşmasını kolaylaştırırken, kadınların mesleki becerilerini doğrudan iş ortamında geliştirmelerine imkân tanıdı. Toplum Yararına Programlar (TYP) ise özellikle dezavantajlı kadın gruplarının çalışma hayatına ve sosyal yaşama katılımını destekledi.

Bunun yanı sıra İşgücü Uyum Programı (İUP) ve Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile kadınların değişen işgücü piyasası koşullarına uyum sağlamaları ve ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki yeterlilik kazanmaları hedeflendi.

RAKAMLARLA İŞ POZİTİF KADIN ÇALIŞMALARI

2024–2025 döneminde yürütülen çalışmalar kapsamında:

28.328 kadına bireysel iş ve meslek danışmanlığı verildi.

1.308 engelli kadına Engelli İş Koçluğu hizmeti sunuldu.

999 kadın İş Kulübü eğitimlerinden faydalandı.

5.233 kadın doğrudan istihdama kazandırıldı.

317 kadın İşbaşı Eğitim Programları ile iş tecrübesi edindi.

2.040 kadın Toplum Yararına Programlar kapsamında çalışma hayatına katıldı.

4.092 kadın İşgücü Uyum Programı ile işgücü piyasasına hazırlandı.

857 genç kadın İŞKUR Gençlik Programından yararlandı.

30 kadın Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ile özel sektörle buluşturuldu.

42 kadın Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında desteklendi.

Aktif işgücü programları aracılığıyla toplam 12.611 kadın işe yerleştirildi.

SAHAYA DOKUNAN, SONUÇ ÜRETEN POLİTİKALAR

Yürütülen çalışmalar yalnızca istihdam sayısını artırmakla kalmadı; kadınların mesleki becerilerinin gelişmesine, işveren-çalışan uyumunun güçlenmesine ve özellikle engelli, genç ve uzun süre işsiz kadınlara yönelik kapsayıcı çözümler üretilmesine katkı sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın da sıkça vurguladığı üzere, “İstihdamda kalıcı büyümenin yolu, kadınların ve gençlerin üretim sürecine aktif katılımından geçmektedir.” Bu anlayış doğrultusunda Aksaray İŞKUR, erişilebilir, kapsayıcı ve sonuç odaklı hizmet anlayışıyla kadın istihdamını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyor.

Kadın istihdamı, toplumsal kalkınmanın anahtarı olmaya Aksaray’da güçlü adımlarla ilerliyor.