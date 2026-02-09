Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden Zeki Y.’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan Şammaz Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Hassas Mahallesi 6722 Sokak’ta meydana geldi. Mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Şammaz Y., yanında bulunan tabanca ile Zeki Y.’ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Zeki Y., kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından kaçan şüpheli Şammaz Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu akrabasına ait evde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş. Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.