Kaynak: DHA

Festival alanında yerli savunma sistemleri arasında yer alan Hisar ve Sungur gibi projelerin yanı sıra otonom teknolojiler, simülatörler ve savunma sanayisine ait milli ürünlerin sergilendiği stantlar yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanındaki yerli üretimlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Aksaray Valisi Murat Duru, festivalde yaptığı konuşmada, geçmişten gelen güçlü mirasın bugün bilim, teknoloji ve savunma sanayisinde önemli bir atılım sürecine dönüştüğünü vurguladı. Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamleleriyle her geçen gün daha da ilerlediğini belirten Duru, bu sürecin güçlü bir vizyon ve kararlı bir liderlikle desteklendiğini ifade etti. Festivalin sadece bilimsel gelişimi değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine yön verecek bir bilinç oluşturmayı amaçladığını söyledi. Güçlü olmanın amacının saldırganlık değil, bağımsızlığı korumak olduğunu belirterek barışın önemine dikkat çekti.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise gençlere duydukları güveni dile getirerek Türkiye’nin geleceğine umutla baktıklarını ifade etti. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen festivalin önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Dinçer, etkinliğe çok sayıda kamu kurumu ve özel sektör temsilcisinin katıldığını aktardı. Üç gün sürecek festival boyunca gençler ve vatandaşlar için yüzlerce etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Aksaray Bilim Festivali’nin 21 Haziran’a kadar devam edeceği bildirildi.