Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmalar meyvesini verdi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Y.E.S. (22) isimli şahsın İstanbul ilinden temin ettiği sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hapları Aksaray’a getirerek ticaretini yapacağı yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. Söz konusu bilgi üzerine narkotik ekipleri tarafından şüpheli şahıs teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan titiz ve planlı takip çalışmaları neticesinde, şüpheli Y.E.S.’nin Aksaray il merkezinde bulunan ikamet adresi tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Y.E.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinde kullanılmak üzere hazır halde bulunan toplam 1.728 adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere jandarma ekiplerince el konulurken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Gözaltına alınan Y.E.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, Aksaray genelinde uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, gençleri ve toplumu zehirlemeye çalışan kişi ve organizasyonlara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha ifade etti.