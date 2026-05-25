Aksaray'da yasal alkol sınırını yaklaşık 4 kat aşarak trafiğe çıkan bir aday sürücü, tek taraflı trafik kazasına neden oldu. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 DN 307 plakalı otomobiliyle yola çıkan Batuhan A. (18), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından da bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlatırken, çarpan sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazaya karışan genç sürücüye alkol testi uyguladı. Yapılan ölçümde sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Aday sürücü olması ve yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullanması nedeniyle Batuhan A.'ya 25 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Kazaya karışan araç trafikten menedilerek çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Hakkında adli işlem de başlatılan genç sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.