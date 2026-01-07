Ereğlikapı Mahallesi 1401 Sokak’taki 2 katlı müstakil evin 2'nci katında Özbekistan uyruklu ailenin kaldığı dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Aksaray’da yangın: Özbek aileden 5 kişi hastanelik oldu - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü.

Aksaray’da yangın: Özbek aileden 5 kişi hastanelik oldu - Resim : 2

Dumandan etkilenen 4’ü çocuk, 5 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.