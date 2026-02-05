Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde çok sayıda sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda para ele geçirilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray’da uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürdürülürken, güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar bir kez daha sonuç verdi. İl genelinde toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken, son operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli adalete teslim edildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUÇ VERDİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Aksaray il merkezi sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen B.S. (32) isimli şahıs teknik ve fiziki takibe alındı.

UYUŞTURUCU VE SUÇ GELİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takiplerin ardından Aksaray il merkezinde yakalanan şüphelinin;

Üzerinde,

Kullandığı araçta,

İkametinde

gerçekleştirilen aramalarda 288 adet sentetik ecza hap ile 74 bin 500 TL, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli B.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.