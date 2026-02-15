Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde uyuşturucu imal ederek ve ticaretinin yapıldığı ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti.
Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de bomba ve uyuşturucu arama köpekleriyle birlikte 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda 161 adet yasaklı madde, 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 81 adet tabanca fişeği, 151 adet av tüfeği fişeği, 5 adet tabanca şarjörü ve 3 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.