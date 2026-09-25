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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonlarda binlerce sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 40 bin 970 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY'DA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar ve denetimlerde önemli miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Kent genelinde yürütülen titiz istihbarat çalışmaları ve saha operasyonları sonucunda uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir darbe vurulurken, şüphelilerin adli süreci de hızla tamamlandı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında şu maddeler ele geçirildi:

1.838 adet sentetik ecza

200 gram sentetik kannabinoid

16 gram metamfetamin

0,43 gram skunk

40.970 TL nakit para

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesiyle birlikte çok sayıda kişinin bu maddelere ulaşmasının önüne geçildiği değerlendiriliyor.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu sonuçla birlikte uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyonların yalnızca madde ele geçirmekle sınırlı kalmadığı, suç organizasyonlarına yönelik adli sürecin de etkin şekilde işletildiği görüldü.

SENTETİK UYUŞTURUCULAR TEHLİKE SAÇIYOR

Operasyonda ele geçirilen sentetik ecza ve sentetik kannabinoid gibi maddeler, özellikle gençleri hedef alan en tehlikeli uyuşturucu türleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, bu tür maddelerin bağımlılık riskinin oldukça yüksek olduğunu ve kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Metamfetamin ise merkezi sinir sistemi üzerinde güçlü etkiler oluşturan, kısa sürede bağımlılık yapan ve hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük tehdit oluşturan uyuşturucular arasında yer alıyor.

EMNİYETTEN KARARLI MÜCADELE MESAJI

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hem sokak satıcılarına hem de uyuşturucu ticaretini organize eden şüphelilere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesinin uyuşturucuyla mücadelede önemli katkı sağladığını vurgulayarak, toplumun desteğiyle bu mücadelenin daha etkin şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Aksaray'da gerçekleştirilen son operasyon, emniyet birimlerinin uyuşturucu ticaretine karşı sürdürdüğü kararlı çalışmaların somut örneklerinden biri olarak dikkat çekti. Özellikle sentetik uyuşturuculara yönelik yürütülen operasyonların, toplum sağlığının korunması ve gençlerin bu tehlikeden uzak tutulması açısından büyük önem taşıdığı değerlendiriliyor.