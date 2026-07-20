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Kaynak: AA / İHA

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bin 120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen E.G. (34), H.K.A. (24) ve Ç.A. (34) isimli şüphelileri fiziki takibe aldı.

İKAMET VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Yürütülen çalışmaların ardından Aksaray il merkezinde düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.