Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 25 yaşındaki U.E. yakalandı. Araç ve ikametinde yapılan aramada yüklü miktarda bonzai ve sentetik hap ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmalar bir operasyonla daha sonuç verdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalanarak adli sürece teslim edildi.

Uyuşturucuyla mücadelede sahada etkin bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonla önemli miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirerek piyasaya sürülmesini engelledi.

“UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİ TESPİT EDİLDİ”

Yapılan çalışmalar sonucunda U.E. (25) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheliye yönelik operasyon Aksaray il merkezinde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüphelinin hem aracında hem de ikametinde detaylı arama yapıldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda;

487 gram bonzai

168 adet sentetik ecza hap

3 adet aseton

1 adet elek

ele geçirildi.

Ele geçirilen aseton ve elek gibi materyallerin uyuşturucu madde üretim ve hazırlama sürecinde kullanıldığı değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, yakalanan miktarın sokak satışı açısından ciddi bir dağıtım potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor.

“PİYASAYA SÜRÜLMEDEN ENGELLENDİ”

Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesiyle birlikte, özellikle gençleri hedef alan sokak satış ağının önemli ölçüde darbe aldığı ifade ediliyor. Güvenlik birimleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.

Aksaray’da son dönemde art arda gerçekleştirilen operasyonlar, kolluk kuvvetlerinin saha hakimiyetini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan U.E., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın genişletilebileceği belirtilirken, olayla bağlantılı başka kişi ya da unsurların olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri konusunda duyarlı olmaya davet etti. Aksaray’da uyuşturucuya karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceği bildirildi.