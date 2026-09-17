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Kaynak: AA

Aksaray’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri belirlenen S.Ç. (21) ve E.U’nun (20) bulunduğu aracı, Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler tarafından araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 122 sentetik hap, bir miktar kokain ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan S.Ç. ve E.U., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.