Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama yapıldı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 90 adet ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 275 liraya da el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.