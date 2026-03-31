Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valisi Murat Duru başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı’nda, il genelindeki tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ele alınarak önemli kararlar değerlendirildi.

TARIM ARAZİLERİ MASAYA YATIRILDI

Aksaray Valisi Murat Duru başkanlığında düzenlenen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı’nda, ildeki tarım arazilerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, verimli toprakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Tarım alanlarının plansız kullanımı ve amaç dışı değerlendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritası detaylı şekilde değerlendirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Toplantıda, özellikle tarım arazilerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Uzman görüşleri ve kurum temsilcilerinin katkılarıyla şekillenen toplantıda, mevcut durum analiz edilerek çözüm odaklı adımların atılması gerektiği ifade edildi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ÖNE ÇIKTI

Toprak koruma çalışmalarında kurumlar arası iş birliğinin kritik rol oynadığına dikkat çekilirken, alınacak kararların sahada etkin şekilde uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesi ve belirlenen plan doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Toplantının ardından, belirlenen yol haritası doğrultusunda atılacak adımların yakından takip edileceği öğrenildi. Tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de gündemdeki yerini koruması bekleniyor.