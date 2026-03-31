Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ
Aksaray’da elektrikli scooter ile ters yönde ilerleyen sürücünün kadın yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönde ilerlediği iddia edilen elektrikli scooter sürücüsü Z.U. (22), yaya geçidi yakınında R.S.D. (23) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Scooter sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.