Aksaray’da meydana gelen üzücü olay, kent genelinde ve iş dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Laleli Mahallesi’nde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Hasan H.U. (43), park halindeki aracında vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların araç içerisinde hareketsiz halde bulunan şahsı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen Hasan H.U.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından vakit kaybedilmeden özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz iş insanı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SAVCILIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olayın ardından bölge polis ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Hasan H.U.’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayın nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştiğini netleştirmek amacıyla çok yönlü bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay anına ve öncesine ilişkin görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu.

Yetkililer, olayın arka planına ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü, elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceğini belirtti.

KENTTE DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Genç yaşta hayatını kaybeden Hasan H.U.’nun vefatı, Aksaray iş dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Çevresi tarafından tanınan ve sevilen bir isim olduğu öğrenilen iş insanının ani ölümü, kentte uzun süre konuşulacak bir olay olarak hafızalara kazındı.

Olayla ilgili gelişmelerin, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.