Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’da siyasi dengeleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Teşkilatı, yeni katılımlarla birlikte kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Son olarak geçmiş dönemde Yeniden Refah Partisi Sağlık Kasabası Belediye Başkan Adayı olan, aynı zamanda Sağlık Belde Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Muhammet Enes Keser ile Samet Gülüm, İYİ Parti saflarına katıldı.

İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, parti binasında düzenlenen programda yeni üyelere rozetlerini bizzat takarak katılımları kamuoyuna duyurdu. Programda konuşan Başkan Yıldız, İYİ Parti’nin Aksaray’da her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Başkan Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmiş Dönem Yeniden Refah Partisi Sağlık Kasabası Belediye Başkan Adayı ve Sağlık Belde Başkanı, eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Enes Keser ile Samet Gülüm, İYİ Parti ailemize katılarak partimize üye olmuşlardır. Aramıza katılan dava arkadaşlarımızın, Aksaray’ımıza ve aziz Türk milletine hayırlı hizmetlerde bulunmalarını diliyorum. Aramıza hoş geldiniz.”

Yeni katılımların, teşkilat çalışmalarına ivme kazandıracağına dikkat çeken Yıldız, İYİ Parti’nin Aksaray’da halkın beklentilerine cevap veren, çözüm odaklı siyaset anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Muhammet Enes Keser ve Samet Gülüm ise yaptıkları kısa değerlendirmelerde, İYİ Parti çatısı altında Aksaray’a hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İYİ Parti Aksaray teşkilatında gerçekleşen bu katılımlar, yerel siyasette hareketliliğin arttığını gösterirken, önümüzdeki süreçte yeni katılımların da devam etmesi bekleniyor.