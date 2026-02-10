Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü kapsamında il genelinde bilgilendirme ve danışmanlık etkinlikleri düzenledi. Çalışmalarda tütün ürünlerinin zararları anlatılırken, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri hatırlatıldı ve ALO 171 hattına başvuru çağrısı yapıldı.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla 9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayısıyla kent genelinde kapsamlı farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. Şehrin farklı noktalarında kurulan bilgilendirme alanlarında vatandaşlara hem yüz yüze danışmanlık verildi hem de bırakma sürecine ilişkin destek mekanizmaları tanıtıldı.

“SİGARAYI BIRAKMANIN FAYDALARI ANLATILDI”

Etkinlikler çerçevesinde sağlık personelleri tarafından vatandaşlara; tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ayrıntılı şekilde aktarıldı. Bununla birlikte sigarayı bırakmanın kısa vadede solunum ve dolaşım sistemi üzerindeki olumlu sonuçları, uzun vadede ise yaşam kalitesini artıran yönleri üzerinde duruldu.

Çalışmalarda, bireylerin profesyonel destek almalarının bırakma başarısını önemli ölçüde yükselttiğine dikkat çekildi.

“TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ”

Yetkililer, Türkiye’de sigara bırakma hizmetlerinin tamamen ücretsiz sunulduğunu özellikle vurguladı. Vatandaşların bu hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi için hem hastaneler bünyesindeki sigara bırakma polikliniklerinin hem de mobil ekiplerin aktif görev yaptığı belirtildi.

Uzman desteği almak isteyenler için 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattının önemli bir rehberlik görevi üstlendiği ifade edildi.

“AMAÇ SAĞLIKLI TOPLUM”

Yürütülen çalışmalarla hedefin yalnızca bireysel bırakma sürecine destek olmak olmadığı, aynı zamanda toplum genelinde sigarasız yaşam kültürünün güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi. Sağlık ekipleri, bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

9 Şubat Sigara Bırakma Günü kapsamında yapılan bu etkinliklerin ardından, Aksaray’da daha fazla vatandaşın profesyonel destek mekanizmalarına başvurması ve sigarasız bir yaşama adım atması bekleniyor.