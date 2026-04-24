Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Karaören İlkokulu’nda düzenlenen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” etkinliğinde öğrencilere sağlık bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler verildi. Programa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Furkan Maraşlıoğlu da katılırken, çocuklara “Sağlık Elçisi Belgeleri” takdim edildi ve çeşitli sağlık konularında bilgilendirme yapıldı.

EĞİTİMLE BAŞLAYAN SAĞLIK HAMLESİ

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, çocuklarda sağlık bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karaören İlkokulu’nda “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” etkinliği düzenledi. Programda öğrencilere erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında çocuklara yalnızca teorik bilgi verilmekle kalınmadı, aynı zamanda interaktif eğitim materyalleri de dağıtıldı.

“SAĞLIK ELÇİSİ” MODELİ DİKKAT ÇEKTİ

Programın en dikkat çeken uygulamalarından biri, öğrencilerin “Sağlık Elçisi” olarak görevlendirilmesi oldu. Yöneticiler ve okul idaresinin de katılım sağladığı törende öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Yetkililer, bu uygulamayla çocukların öğrendiklerini hem kendi yaşamlarına hem de çevrelerine aktarmalarının amaçlandığını ifade etti.

GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Etkinlik kapsamında öğrencilere birçok temel sağlık konusu hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim başlıkları arasında şu konular yer aldı:

Teknoloji bağımlılığı

Hijyen kuralları

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları

Fiziksel aktivitenin önemi

Ağız ve diş sağlığı

Uzmanlar, özellikle erken yaşta kazanılan alışkanlıkların bireyin tüm yaşamını etkilediğine dikkat çekti.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitimlerde özellikle teknoloji bağımlılığı konusu üzerinde duruldu. Uzmanlar, ekran süresinin kontrolsüz artmasının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Bu kapsamda öğrencilere dengeli teknoloji kullanımı konusunda öneriler sunuldu.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE UMKE TANITILDI

Etkinlikte ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) ve UMKE hakkında da bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken, ilkyardımın hayati önemi vurgulandı.

Yetkililer, erken müdahalenin birçok durumda hayat kurtarıcı rol oynadığını ifade etti.

DR. FURKAN MARAŞLIOĞLU PROGRAMA KATILDI

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Furkan Maraşlıoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, sağlık bilincinin yaygınlaştırılmasının toplum sağlığı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Maraşlıoğlu, çocukların bu tür programlarla geleceğe daha bilinçli hazırlandığını belirtti.

SAĞLIKLI NESİLLER HEDEFİ

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile çocukların hem bireysel sağlık farkındalığının artırılması hem de toplum genelinde sağlık kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, benzer etkinliklerin farklı okullarda da devam edeceğini ifade etti.

“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında yürütülen çalışmaların, uzun vadede daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Programın farklı okullarda sürdürüleceği ve öğrenci odaklı sağlık eğitimlerinin yaygınlaştırılacağı bildirildi.