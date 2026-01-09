Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Geleceğin sağlık elçileri Hacı Cumali Uğur İlkokulu’nda yetişiyor

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuklarda erken yaşta sağlık bilinci oluşturmak amacıyla yürütülen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı kapsamında, Hacı Cumali Uğur İlkokulu’nda kapsamlı bir eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, her bir çocuğun sağlık konusunda bilinçlenerek çevresine örnek olması hedeflenirken, öğrenciler sembolik olarak “sağlık elçisi” ilan edildi.

Program çerçevesinde öğrencilere;

teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri,

kişisel ve çevresel hijyen kuralları,

sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi,

düzenli fiziksel aktivitenin çocuk gelişimine katkısı,

ağız ve diş sağlığının korunması

gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler, çocukların yaş düzeyine uygun anlatım ve görsel materyallerle desteklenirken, öğrencilere çeşitli bilgilendirici dokümanlar ve eğitim materyalleri de dağıtıldı.

Etkinliğin sonunda Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve okul idaresinin katılımıyla öğrencilere “Sağlık Elçisi Belgeleri” takdim edilerek, çocukların sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarına aktif katılım göstermeleri teşvik edildi.

Program kapsamında ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) ve UMKE ekipleri tarafından tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Acil durumlarda doğru davranış biçimleri, ilkyardımın önemi ve acil sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı konularında öğrencilere temel bilgiler aktarıldı. Bu bölüm, çocukların acil durumlara karşı bilinçlenmesi açısından büyük ilgi gördü.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” projesiyle sağlıklı nesiller yetiştirmeyi, çocukları küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci yüksek bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, benzer etkinliklerin il genelindeki okullarda sürdürüleceğini ifade etti.

Etkinlik, “Birlikte daha sağlıklı yarınlara” mesajıyla sona erdi.