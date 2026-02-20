

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Ramazan-ı Şerif’in ilk iftarı 600 şehit yakını ve gazinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Murat Duru, “Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizlerin kutsal emanetleridir” diyerek birlik ve vefa mesajı verdi.

Aksaray’da Ramazan-ı Şerif’in ilk iftarı, anlamlı ve özel bir buluşmaya sahne oldu. Valilik tarafından düzenlenen “Büyük Aile Sofrası” programında 600 şehit yakını ve gazi aynı sofrada buluştu. İftar programına Aksaray Valisi Murat Duru ve eşi Elif Duru ev sahipliği yaptı.

Program, manevi atmosferi ve taşıdığı anlam itibarıyla Ramazan ayının ruhunu yansıtan önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.

“BÜYÜK AİLE SOFRASI” VURGUSU

Vali Murat Duru, iftar programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Valiliğimizce düzenlenen organizasyonla 600 şehit yakınımızla ve gazilerimizle beraber büyük aile sofrasında Ramazan-ı Şerif’in ilk iftarını ‘Bismillah’ diyerek açtık.”

Duru, şehit yakınları ve gazilerin devlet ve millet için taşıdığı öneme özellikle dikkat çekerek şu sözleri dile getirdi:

“Şehit yakınlarımız ve Gazilerimiz bizlerin, Yüce Türk Milleti’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Aksaraylı hemşerilerimin baştacıdır ve onlar bizlerin kutsal emanetleridir.”

DUYGU YÜKLÜ MESAJ

Vali Duru, eşi Elif Duru ile birlikte programa katılmanın kendileri için büyük bir onur ve huzur vesilesi olduğunu belirtti.

“Ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi eşim Elif Duru ile beraber bu akşamki programımızda ağırlamanın ve hayır dualarını almanın bahtiyarlığını ve huzurunu yaşadık.”

Programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıkarken, katılımcılar Ramazan ayının ilk iftarını manevi bir atmosfer içinde gerçekleştirdi.

VEFA VE BİRLİK MESAJI

İftar organizasyonu, devlet-millet dayanışmasının güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi. Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda, şehit aileleri ve gazilerle kurulan gönül bağı bir kez daha vurgulandı.

SONUÇ VE BEKLENTİ

Aksaray Valiliği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı programın, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek diğer sosyal ve manevi etkinliklere de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Ramazan’ın ilk sofrasında verilen mesaj ise netti:

Şehit yakınları ve gaziler bu milletin en kıymetli emanetidir.