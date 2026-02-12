

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Son tüketim tarihinden hijyen şartlarına, fiyat etiketi ile kasa arasındaki uyuma kadar birçok başlık titizlikle inceleniyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda tüketiminde yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak Aksaray’da denetim mekanizmaları daha da sıkılaştırıldı. İl genelinde eş zamanlı yürütülen kontrollerde hem ürün güvenliği hem de tüketicinin ekonomik hakları mercek altına alınıyor. Yetkililer, temel hedefin vatandaşın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi olduğunu vurguluyor.

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle koordineli şekilde marketler, bakkallar, kasaplar ve gıda satışı yapılan tüm işletmelerde kapsamlı incelemeler gerçekleştiriyor.

Denetimlerde özellikle;

ürünlerin son tüketim tarihleri,

muhafaza ve saklama koşulları,

işletmelerin hijyen standartları,

etiket ile kasa fiyatı arasındaki farklar

ayrıntılı biçimde kontrol ediliyor.

Yetkililer, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli idari işlemlerin gecikmeden uygulandığını belirtiyor.

“VATANDAŞIN HAKKI KORUNUYOR”

Denetimlerin temel amacının hem halk sağlığını korumak hem de tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek olduğu ifade ediliyor. Özellikle Ramazan öncesi artan alışveriş hareketliliğinin fırsata dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanıyor.

Ekipler, raf ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunması halinde bunun doğrudan tüketici mağduriyeti anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

ARALIKSIZ SÜRECEK

Yapılan planlamaya göre kontroller yalnızca Ramazan öncesiyle sınırlı kalmayacak. Ay boyunca ve sonrasında da denetim faaliyetleri düzenli şekilde devam edecek.

Yetkililer, vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları resmi kanallar üzerinden bildirmelerini isteyerek denetim sürecine toplumun da katkı sunmasının önemine işaret ediyor.

Artan kontrollerle birlikte Aksaray’da hem güvenilir gıda arzının sağlanması hem de fiyat uygulamalarında şeffaflığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak denetimlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.