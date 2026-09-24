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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valiliği, yaklaşık üç buçuk ay süren yoğun çalışmaların ardından Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinin (POMEM) eğitim faaliyetlerini Aksaray'da sürdürecek sürecin tamamlandığını açıkladı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile POMEM Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul, yemekhane ve pansiyon binaları geçici süreyle POMEM'in kullanımına tahsis edildi.

ÜÇ BUÇUK AYLIK SÜREÇ SONUÇ VERDİ

Aksaray'da uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinin geleceğine ilişkin belirsizlik sona erdi. Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık üç buçuk ay boyunca yürütülen yoğun koordinasyon ve girişimlerin ardından POMEM'in eğitim faaliyetlerine kentte devam etmesini sağlayacak sürecin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Valilik, sürecin tamamlanmasının Aksaray için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, kurumlar arası iş birliği sayesinde eğitim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebileceğini belirtti.

RESMÎ PROTOKOL İMZALANDI

Sürecin en önemli adımı ise Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan resmî protokol oldu.

Protokol kapsamında:

Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul binası,

Yemekhane,

Pansiyon binaları,

geçici süreyle Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kullanımına tahsis edildi.

Bu düzenlemeyle birlikte POMEM öğrencilerinin eğitim ve barınma ihtiyaçlarının mevcut altyapı üzerinden karşılanması hedefleniyor.

AKSARAY İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi, yalnızca polis adaylarının eğitim gördüğü bir kurum olmanın ötesinde, Aksaray'ın kamu yatırımları ve güvenlik altyapısı açısından da önemli bir yere sahip bulunuyor.

Merkezin şehirde faaliyet göstermesi;

Polis adaylarının eğitim süreçlerinin Aksaray'da sürdürülmesini,

Kent ekonomisine sağlanan dolaylı katkının devam etmesini,

Emniyet teşkilatının eğitim kapasitesinin korunmasını,

Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlenmesini

sağlayacak önemli gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

VALİLİKTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Aksaray Valiliği, sürecin tamamlanmasına katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin üç buçuk aylık yoğun gayret ve çabalarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinin eğitim faaliyetlerine Aksaray'da devam etmesine yönelik süreç tamamlandı."

Açıklamada ayrıca, başta İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere sürece destek veren tüm paydaşlara şükran sunuldu.

DAHA ÖNCE GÜNDEMDEYDİ

Şehit Önder Güzel POMEM'in geleceği son aylarda Aksaray'da en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Merkezin eğitim faaliyetlerinin devamına ilişkin yaşanan belirsizlikler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çeşitli girişimler ve görüşmeler yapılmıştı.

Valiliğin açıkladığı son gelişmeyle birlikte bu sürecin resmî olarak tamamlandığı ve eğitim faaliyetlerinin Aksaray'da sürdürüleceği kesinleşmiş oldu.

EĞİTİM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK

İmzalanan protokol sayesinde POMEM'in eğitim programlarının mevcut planlamalar doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Geçici tahsis modeliyle oluşturulan çözümün, polis adaylarının eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Aksaray Valiliği, açıklamasını şu temenniyle tamamladı:

"Aksaray'ımıza, emniyet teşkilatımıza ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

Böylece yaklaşık üç buçuk aylık yoğun çalışmaların ardından Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinin Aksaray'daki eğitim faaliyetlerinin devam etmesi resmiyet kazanırken, kent için önem taşıyan eğitim kurumunun faaliyetlerini sürdürmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.