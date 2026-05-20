Aksaray, Coğlaki Mahallesi 1212 Sokak'ta iki aracın çarpışması sonucu korkutan bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kürşat E. yönetimindeki 68 AED 255 plakalı pikap ile Şüayip A. idaresindeki 68 AFR 493 plakalı SUV tipi araç, yol birleşiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve takla atan pikap, yol kenarındaki bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, SUV tipi araçta yolcu konumunda bulunan Şaheste A. (35) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdiği yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şaheste A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla caddeden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığı öğrenildi.