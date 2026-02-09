Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’da panelvan ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Selçuk Bulvarı ile Bediüzzaman Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 plakalı panelvan ile 68 plakalı elektrikli motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü İ.U. (15) ile arkasında yolcu olarak bulunan Y.A.E. (14) yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Panelvan sürücüsü A.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan elektrikli motosiklet sürücünün yakınına teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.