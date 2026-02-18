

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Kaza, Aksaray Atatürk Bulvarı Kılıçarslan Mahallesi 1306 sokak üzeri alt geçit battı-çıktı yolu üzerinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya, Atatürk Bulvarı üzerinden Kurtuluş Caddesi istikametine seyir halinde olan 70 plakalı otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü O.T. (26)’nın çarpması sonucu yaya yere savrularak yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, otomobil sürücüsü O.T. (26)’yı ifadesi alınmak üzere Merkez Polis Karakolu’na götürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.