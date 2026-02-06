

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Kaza, Küçük Bölcek Caddesi Cumhuriyet Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 plakalı motosiklet sürücüsü M.C.D. (19) ile 68 plakalı otomobil sürücüsü A.Ç. (40) kavşak içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet hurdaya döndü. Otomobilde ise kapı ve cam kısımlarında hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü A.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı