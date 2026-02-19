Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’ın Eskil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Eskil ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. (65) yönetimindeki 68 plakalı otomobil, yoldan dönüş yapmak isteyen Ö.C. (45) idaresindeki 42 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan R.D. yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.