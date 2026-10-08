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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 700 gram sentetik kannabinoid, metamfetamin, eroin ve sentetik ecza hapların yanı sıra ruhsatsız tüfek ile 28 bin 420 lira para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 8 şüphelinin tamamı tutuklandı.

AKSARAY’DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen uygulama ve saha çalışmalarında uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda farklı türlerde uyuşturucu ve uyuşturucu madde yapımında kullanılabilecek materyallerin yanı sıra ruhsatsız silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ele geçirilenler şöyle sıralandı:

700 gram sentetik kannabinoid

30 gram sentetik kannabinoid hammaddesi

19 gram metamfetamin

14 adet sentetik ecza hap

5 gram eroin

2 adet ruhsatsız tüfek

28 bin 420 TL para

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları muhafaza altına alınırken, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Böylece operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen 8 şüphelinin tamamı tutuklanmış oldu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdüğü bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra suçtan elde edildiği veya suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen unsurlar da mercek altına alınıyor.

Son operasyon kapsamında ele geçirilen farklı türlerdeki uyuşturucu maddeler, sentetik ecza hapları, ruhsatsız tüfekler ve para, çalışmanın kapsamını ortaya koyarken, adli sürecin ise ilgili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN KARARLI MÜCADELE

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların temel hedefinin, uyuşturucu maddelerin toplum içerisindeki dolaşımının engellenmesi ve özellikle gençlerin uyuşturucunun zararlarından korunması olduğu değerlendiriliyor.

Emniyet birimleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

Son operasyonda 700 gram sentetik kannabinoid başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler, sentetik ecza hapları, ruhsatsız tüfekler ve 28 bin 420 lira para ele geçirilirken, 8 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyon Aksaray’da uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.