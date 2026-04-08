

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN KARARLI MÜCADELE

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla uyuşturucuya geçit vermedi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER DİKKAT ÇEKTİ

Gerçekleştirilen çalışmalarda;

500 adet sentetik ecza,

500 adet captagon,

1 kilo 92 gram sentetik kannabinoid,

179 gram metamfetamin,

102 gram esrar,

45,59 gram eroin,

4,97 gram sentetik kannabinoid hammaddesi,

1 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 81 bin 480 TL para, 2 adet hassas terazi, 11 adet kartuş, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 2 adet tüfek de güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.

“UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK”

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonların, kent genelinde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.