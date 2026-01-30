Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı ve titizlikle planlanan operasyonlar kapsamında, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli bir başarıya imza atıldı.

PLANLI ÇALIŞMA, NET SONUÇ

Narkotik ekiplerince uzun süredir sürdürülen istihbari çalışmalar, saha takipleri ve teknik analizler sonucunda belirlenen adreslere yönelik yapılan uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara ağır darbe vuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşit ve miktar açısından dikkat çekici düzeyde uyuşturucu madde ile suç unsuru ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

Yapılan arama ve yakalamalarda;

201 gram Amfetamin (Sentetik Kannabinoid hammaddesi),

136 adet Sentetik Ecza Hap,

107 gram Sentetik Kannabinoid,

2,20 gram Kubar Esrar,

37.500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para,

4 adet uyuşturucu kullanma aparatı,

2 adet hassas terazi,

1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerin, piyasaya sürülmesi halinde özellikle gençleri hedef alacağı ve ciddi toplumsal zararlar doğurabileceği vurgulandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.