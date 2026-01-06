Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’da Uyuşturucuya Büyük Darbe: Kilogramlarca Madde, Binlerce Hap Ele Geçirildi

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, farklı türlerde uyuşturucu maddeler ile suç unsurları ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde;

58,24 gram metamfetamin,

290 gram sentetik kannabinoid,

4 bin 617 adet sentetik ecza hap,

7 gram esrar,

35,2 gram eroin,

5 gram amfetamin,

1,92 gram kokain,

201 adet ecstasy hap,

4 adet uyuşturucu kullanma aparatı,

2 adet hassas terazi,

13 bin 423 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç odaklarına göz açtırılmayacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya ilgili emniyet birimlerine bildirmelerinin, suçla mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekti.