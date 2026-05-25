Aksaray’da seyir halindeki bir motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, arkasında yaralı bir kişi bırakarak kayıplara karıştı. Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, makas kavşağı yönüne doğru ilerlemekte olan Sedat H. kontrolündeki 68 AFR 833 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ise durmayarak aracıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı motosiklet sürücüsü Sedat H.’ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedat H.’nin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirleyerek yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.