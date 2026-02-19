Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde akşam saatlerinde motosiklet ile hafif ticari kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın ardından motosiklet savrularak park halindeki iki araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazada maddi hasar ve yaralanma meydana geldi.



Olayda, 68 plakalı motosiklet ile 68 plakalı kamyonetin sürücüsü H.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 01 plakalı motosikletin sürücüsü A.Ç. ile yolcu konumunda bulunan A.E.K.’nin yaralandığı öğrenildi.



Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.