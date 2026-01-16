Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında, geleceğin teminatı olan çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanmasını amaçlayan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede Özel İdare İlkokulu’nda düzenlenen programa, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Furkan Maraşlıoğlu da katılım sağladı.

Etkinlikte her bir çocuğun birer “sağlık elçisi” olarak yetiştirilmesi hedeflenirken, sağlıklı bir toplumun temellerinin bugünden atılmasına vurgu yapıldı. Uzman sağlık personelleri tarafından öğrencilere, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskler ve sağlıklı alışkanlıklar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Program kapsamında öğrencilere;

Teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri,

Kişisel hijyenin önemi,

Sağlıklı ve dengeli beslenme,

Düzenli fiziksel aktivitenin faydaları,

Ağız ve diş sağlığının korunması

başlıklarında eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından çocuklara çeşitli bilgilendirici ve eğitici materyaller dağıtıldı.

Etkinliğin sonunda, yöneticiler ve okul idaresinin de katılımıyla öğrencilere “Sağlık Elçisi Belgeleri” takdim edilerek, sağlıklı yaşam konusunda sorumluluk almaları teşvik edildi. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) ve UMKE ekipleri tarafından tanıtım yapılarak, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve ilkyardımın hayati önemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, “Birlikte daha sağlıklı yarınlara” mesajını yineledi.