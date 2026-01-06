Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’da akşam saatlerinde Yeşiltepe beldesinde Mehmet Gündüz’e ait mandıranın çatısı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından mandıra sahibi durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı. Mandırada 100’den fazla küçükbaş hayvanın bulunduğu öğrenilirken, ilk belirlemelere göre 12 koyun ve kuzunun telef olduğu bildirildi.

Telef olan hayvan sayısının, göçüğün tamamen kaldırılmasının ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Mandıranın nasıl ve hangi sebeple çöktüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, AFAD ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.