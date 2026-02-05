Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında yaşanan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak içerisinde seyir halinde bulunan iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak olayın büyümesini önledi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.