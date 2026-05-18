Aksaray'da yaşanan acı olay kapalı kuyulardaki ölümcül gaz tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

Elma bahçesindeki kuyuyu temizlemek için kuyuya inen ve metan gazından zehirlenen bir kişiyi kurtarmak isteyen iki kardeşi ve bir akrabası yaşamını yitirdi.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÖLÜME GİTTİLER

42 yaşındaki İ. Yeşildal, 16 metre derinliğindeki su kuyusuna temizlik çalışması başlatmak için halatla indi. Kendisinden uzun süre haber alınamaması ve çağrılara hiçbir yanıt gelmemesi üzerine paniğe kapılan kardeşleri Mehmet Y. (28) ve R.Y. (32) ile akrabaları M.Y. art arda yardım için kuyuya girdi.

Kuyuya inen 4 kişinin de geri çıkamaması üzerine facianın boyutunu anlayan diğer aile üyeleri, durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

AFAD EKİPLERİ SİNSİ TEHLİKEYİ TESPİT ETTİ

İhbarın ardından olay yerine hızla jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma protokolleri kapsamında kuyuya inen uzman AFAD personeli, kuyunun dibinde yaklaşık 70 santimetrelik su birikintisi ve 4 kişiyi de bilinçsiz hale getiren yoğun metan gazı birikimi olduğunu tespit etti.

Zorlu kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak kuyuya ilk inen İ. Yeşildal'a ulaşıldı. Ağır yaralı olarak yukarı çekilen Yeşildal, hazır bekleyen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ne yazık ki, kardeşlerini kurtarmak için ölüme atlayan M.Y., R.Y. ve akraba M.Y.'nin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cansız bedenleri aynı hastanenin morguna sevk edilen üç kişinin ölümü, köyde büyük bir yasa boğdu.

Durumu ağır olan İ.Y.'ın tedavisi sürerken, yetkililerin kapalı ve dar alanlardaki metan gazı zehirlenmelerine karşı başlattığı adli süreç devam ediyor.