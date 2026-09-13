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Kaynak: İHA

Yangın, Yeni Mahalle 6118. Sokak'taki boş arazide kuru otların tutuşmasıyla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken, yetkililer dikkatli olunması çağrısında bulundu.