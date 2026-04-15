Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ
Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOP İdaresi destekli %50 hibeli portatif ağıl projesi için başvuruların 15 Nisan–4 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.
DESTEK PROGRAMI BAŞLIYOR
Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yürütülen %50 hibeli portatif ağıl projesi için başvuru süreci başlıyor. KOP İdaresi destekli proje kapsamında, belirlenen şartları sağlayan yetiştiricilere hibe desteği verilecek.
Başvuruların 15 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı ve 4 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin belirli kriterleri sağlaması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin:
En az 100 baş anaç hayvana sahip olması
HAYBİS kaydının bulunması
18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
şartları aranıyor.
GEREKLİ BELGELER NELER?
Başvuru sürecinde yetiştiricilerden bazı belgeler talep edilecek. Açıklamaya göre gerekli evraklar şu şekilde sıralandı:
Başvuru dilekçesi
SGK hizmet dökümü
Nüfus cüzdanı fotokopisi
ÜRETİCİYE DESTEK AMAÇLANIYOR
Proje ile küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerin barınma imkanlarının iyileştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Portatif ağıl desteği sayesinde özellikle maliyet yükünün azaltılması ve kırsal üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
BAŞVURULAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Yetkililer, proje hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru sürecini tamamlamak isteyen yetiştiricilerin Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabileceğini belirtti.
Projenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlaması ve üreticilerin desteklenmesi açısından önümüzdeki süreçte yoğun ilgi görmesi bekleniyor.