

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOP İdaresi destekli %50 hibeli portatif ağıl projesi için başvuruların 15 Nisan–4 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

DESTEK PROGRAMI BAŞLIYOR

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yürütülen %50 hibeli portatif ağıl projesi için başvuru süreci başlıyor. KOP İdaresi destekli proje kapsamında, belirlenen şartları sağlayan yetiştiricilere hibe desteği verilecek.

Başvuruların 15 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı ve 4 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin belirli kriterleri sağlaması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin:

En az 100 baş anaç hayvana sahip olması

HAYBİS kaydının bulunması

18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

şartları aranıyor.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Başvuru sürecinde yetiştiricilerden bazı belgeler talep edilecek. Açıklamaya göre gerekli evraklar şu şekilde sıralandı:

Başvuru dilekçesi

SGK hizmet dökümü

Nüfus cüzdanı fotokopisi

ÜRETİCİYE DESTEK AMAÇLANIYOR

Proje ile küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerin barınma imkanlarının iyileştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Portatif ağıl desteği sayesinde özellikle maliyet yükünün azaltılması ve kırsal üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURULAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Yetkililer, proje hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru sürecini tamamlamak isteyen yetiştiricilerin Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabileceğini belirtti.

Projenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlaması ve üreticilerin desteklenmesi açısından önümüzdeki süreçte yoğun ilgi görmesi bekleniyor.