Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da sabah saatlerinde meydana gelen ev yangını korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Minarecik Mahallesi Muhsin Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında çıktı. İddiaya göre sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.



Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.