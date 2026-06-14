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Kaynak: DHA

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde bulunan Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 48 yaşındaki Ömer Ç., daha önce kızını kaçırdığı öne sürülen 24 yaşındaki Ahmet Furkan Ö. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ömer Ç.'nin yanında bulunan falçatayı kullanarak Ahmet Furkan Ö.'nün kulağını kestiği ve kulağın bir kısmının koptuğu belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulunan polis memuru S.G. de yaşanan arbede sırasında elinden yaralandı. Ağır şekilde yaralanan Ahmet Furkan Ö. yere yığılırken, polis ekipleri kopan kulağı olay yerinde arayarak buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Furkan Ö. ile polis memuru S.G., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin kopan kulağının yeniden dikilebilmesi amacıyla ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından Ömer Ç. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.