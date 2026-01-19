Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, kentte yoğun araç trafiğinin bulunduğu noktalardan biri olan Fatih Mahallesi Dağılgan Spor Tesisleri önünde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 06 plakalı otomobilin sürücüsü K.Ş. (35), Hürriyet Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken, Dağılgan Spor Tesisleri’nin çıkış kapısından ana yola çıkmak isteyen 40 plakalı otomobilin sürücüsü C.Ş. (42) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 40 plakalı otomobil savrulurken, araçta bulunan sürücü C.Ş. ile birlikte 3 çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kontrollü sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, özellikle spor tesisleri ve kavşak çıkışlarında sürücülerin daha dikkatli ve kontrollü olmaları konusunda uyarılarda bulundu.