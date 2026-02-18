Aksaray’da Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi’ndeki Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, iki kişinin yaşamını yitirdiği, ağır yaralı olan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı tespit edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralı şahıs da hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın nedeni ve zanlıların tespiti için inceleme başlattı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.