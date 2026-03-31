Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında bir öğrenci yaralandı. Kaza, İstiklal Mahallesi 4200 No’lu Sokak’ta gerçekleşti.



Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonetin sürücüsü A.A. (35), henüz belirlenemeyen bir nedenle bisikletli öğrenci B.Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.