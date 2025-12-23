Yeniçağ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10’ncu Bulvar Kavşağı’nda saat 03.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi istikametine seyir halinde olan 68 plakalı otomobilin bayan sürücüsü U.A. (33), kavşakta seyir halinde bulunan 66 plakalı otomobilin bayan sürücüsü Z.E. (19) ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle U.A.’nın kullandığı otomobil savrularak orta refüje takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bayan sürücü U.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak rapor tuttu. 66 plakalı otomobilin bayan sürücüsü Z.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada hurdaya dönen iki otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.