Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, haklarında toplam 51 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aksaray’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sürüyor. Kamu düzeninin sağlanması ve adaletin tesisi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun süredir firari durumda bulunan ve ağır suçlardan hüküm giymiş iki şahıs, JASAT ekiplerinin titiz istihbarat çalışması sonucu yakalandı.

AĞIR SUÇLARDAN ARANIYORLARDI

Edinilen bilgilere göre;

“Kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 29 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (41) ile “Kasten yaralama” suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (40) isimli şahısların Aksaray il merkezinde oldukları tespit edildi.

JASAT’TAN NOKTA OPERASYON

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen koordineli operasyonla şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, detaylı saha çalışması ve istihbari takip sonucu gerçekleştirildiği öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ HIZLA TAMAMLANDI

Yakalanan S.K. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki hükümlü, cezaevine teslim edilerek infaz süreci başlatıldı.

Güvenlik kaynakları, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden firari hükümlülere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgularken, adli mercilerle tam koordinasyon içinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.