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Kaynak: İHA

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Ç.Ç. (19), H.Y. (16), M.B.Y. (21) ve S.G. (38) isimli şüphelilerin adresleri belirlendi. Yeterli delile ulaşılmasının ardından harekete geçen ekipler, il merkezinde bulunan iki ayrı ikamete eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ARAMALARDA BİNLERCE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda takibe alınan dört şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 3 bin 424 adet sentetik ecza hap, 9 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ve M.B.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan S.G. ve H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.